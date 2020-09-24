حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية غامضة، كما أنه يجيد إدارة أموره المالية بشكل جيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ فإن تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتقدم بثقة نحو من تحب، كما أن القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.