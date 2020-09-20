حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف برج الجدي بشخصية قوية وجادة لا تحب المزاح، ويفضل أن يتعامل مع المحيطين به بشئ من الحذر والحيطة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحظ ويجعلك ذلك موفقا في كل المواقف التي تربطك بالزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يدعم اليوم علاقتك بالأحباب والأصدقاء وتجمعك بهم أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.