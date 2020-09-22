حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بطيبة قلبه وحبه لقضاء وقته مع المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.