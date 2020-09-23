ترامب يسخر من إصابة صحفيين أثناء تغطية للاحتجاجات: "مشهد جميل"

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مذيع شبكة "إم إس إن بي سي" علي فيلشي وصحفيين آخرين خلال تجمع لمؤيديه أمس الثلاثاء، قائلا إن رؤية الشرطة تستهدف الصحفيين يعد "مشهدا جميلا".

وفي حديثه أمام أنصاره بولاية بنسلفانيا قال ترامب: "هل تتذكرون ذلك المشهد الجميل؟ لقد كانت الفوضى تعم الشارع.. ذلك الصحفي الغبي علي فيلشي أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، ثم سقط وبدأ في الصراخ: لقد أصبت، لقد أصبت"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "أحيانا يمسكون شخصا ما، فيبدأ بالصراخ: أنا صحفي، أنا صحفي.. اذهب من هنا، لقد ألقوه جانبا وكأنه كيس ذرة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بصراحة، عندما تتأملون كمية الهراء الذي أجبرونا على تحمله، عندما تشاهدونه، سيبدو في الواقع مشهدا جميلا".

واستمرت أعمال الشغب في الولايات المتحدة منذ مايو الماضي إثر مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيابوليس (مينيسوتا)، وفرض حظر التجول في حوالي 40 مدينة في البلاد.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدن نيويورك وبورتلاند وسياتل "مناطق تسمح فيها السلطات بنشر الفوضى"، مهددة بقطع المساعدات الفدرالية عنها لرفضها التعامل مع أعمال الشغب.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان أصدرته الاثنين الماضي إن رؤساء إدارات نيويورك وبورتلاند وسياتل "رفضوا اتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة الأنشطة الإجرامية"، متهمة إياها بالتغاضي عن "الفوضى والعنف والدمار" الذي يطال الممتلكات الخاصة والعامة.

وأشار البيان إلى أن وزارة العدل تعمل على وضع هذه القائمة بتوجيه من ترامب تضمنته مذكرة وقع عليها يوم 2 سبتمبر وهدد فيها الرئيس الأمريكي بحرمان المدن التي ستخضع لهذا التصنيف من التمويل الفدرالي بسبب رفضها مكافحة الاضطرابات الحاصلة خلال الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية.