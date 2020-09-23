السعيد: تحدثت مع نواب المحافظين عن أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنها تحدثت مع نواب المحافظين خلال جلستها اليوم عن أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد المصري وكيفية صمود الاقتصاد المصري أمام تلك الأزمة، والمقارنة بين مصر والدول الأخرى، والأسباب في صمود الاقتصاد المصري، كما شهدت الجلسة الحديث عن الإصلاح الاقتصادي وخطوات مصر الاستباقية في الاقتصاد.

وأضافت "السعيد" أن تدريب المحافظين اليوم كان الجزء الثاني من التدريبات بالأكاديمية الوطنية للتدريب، من أجل تأهيلهم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن الجزء الأول من التدريب لنواب المحافظين كان عبارة عن البرامج التأهيلية ومن ثم ينتقلون لمجال العمل ليحصلوا على الخبرات بشكل أكبر.

وكانت الدكتورة هالة السعيد شاركت في فعاليات المرحلة الثانية من تدريب نواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب برفقة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويستمر البرنامج التدريبي حتى الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بهدف تمكين الكوادر الشبابية لتصبح قادرة على استخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار.