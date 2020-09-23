حتيتة: الأوضاع تتغير إلى الأفضل في ليبيا وتركيا تحاول إفساد السلام

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الشهور الماضية شهدت العديد من الاتفاقيات بشأن الأزمة الليبية بدعم القاهرة.

وتابع حتيتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن لقاءات الرئيس السيسي مع المشير خلفية حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي تستهدف ضبط الجهود والسيطرة على الوضع الليبي، مشيرا إلى أن تركيا تحاول إفساد عملية السلام التي يرحب بها الليبيون لإنهاء الفوضى.

وأكمل أن الأمور تغيرت للأفضل في ليبيا خاصة في ظل وقف إطلاق النار، وهناك اتفاق عقد بين الجيش الليبي ونائب المجلس الرئاسي حول أسلوب تصدير النفط، مردفا أن مصر قادرة على مجابهة الدول التي تحاول إثارة الفوضى والعبث بالداخل الليبي.