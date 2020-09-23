المريمي: الأمن القومي الليبي والمصري مرتبطان بمصير واحد

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، يأتي في إطار المفاوضات المرتقبة خلال الفترة القريبة بين الليبيين والتي سينتج عنها الكثير من النتائج، على رأسها تفكيك الميليشيات المسلحة والإرهابية وإخراج الأجانب المحاربين من الأراضي الليبية.

وأضاف "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اللقاء بحث وضع ليبيا المتفاقم في الأوضاع الداخلية منذ سنوات وانتشار الإرهابيين بشكل كبير هناك، وما يقوم به الجيش الوطني الليبي هناك من تحرير لأجزاء كبرى وإخراج الإرهابيين منها، موضحا أن مصر دولة جارة وشقيقة وعنصر استراتيجي لليبيا، والأمن القومي الليبي والمصري مرتبط بمصير واحد، بحدود تتجاوز الـ1200 كيلو متر.

وأكد أن هناك بشائر للخير في ليبيا بأن تتكاتف جهود الليبين حول طرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والعمل على تفكيك الميليشيات المسلحة خاصة في الغرب الليبي، والأمور السياسية يقودها رئيس مجلس النواب الليبي باقتدار محليا او دوليا، مشيرا إلى أن المباحثات من المنتظر أن تفضي لاتفاق سياسي بأن يكون هناك حكومة واحده ومجلس رئاسي وجيش ليبي موحد، ومن ثم سيذهب الليبيون إلى انتخابات في القريب العاجل.