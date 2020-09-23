جراح بمستشفى بنها عن ابتلاع مريض لموبايل: لو فيه بطارية كان مات

قال الدكتور أحمد شولح، جراح بمستشفى بنها الجامعي، إن المريض الذي قام بابتلاع هاتف محمول جاء بعد شكاوى أكد فيها معاناته وألم شديد في المعدة وقيء متكرر وحالة سيئة بمعدته منذ فترة وصلت لـ7 أشهر: "بقي كويس الحمد لله".

وأضاف "شولح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم فتح المعدة واستخراج الموبايل من معدته وذلك بعدما تراهن هو وأقرانه بأنهم سيقوموا ببلع موبايل: "كان فاكر إنه هينزل في الحمام مع البراز".

وأوضح أنه عندما أجرى إشاعة للمريض أوضحت أن هناك شيئا غريب بالفعل في معدته، موضحًا أنه عندما تحدث معه قال له المريض إنه دخل في تحدي مع بعض أصدقائه على ابتلاع الموبايل: "الواحد كان مستغرب يعني إيه واحد يبلع موبايل".

وأكد أن الهاتف كان ملفوفا في أشرطه لاصقة، وفي حال كان تم بلع الهاتف بالبطارية كانت أحماض المعدة لتتفاعل مع البطارية وهو ما كان سيؤدى بدوره إلى الوفاة، وهي حالات من الممكن العثور عليها بين الأطفال، مشيرا إلى أنه عندما تم استخرج الموبايل كان مغلف، وهو ما استدعي إبلاغ الشرطة وتدخلها لفحص "الحرز" وفك الغلاف للتأكد مما محتوياته، وبعد الفحص عثر على هاتف صغير.