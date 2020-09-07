ضبط 1000 خط هاتف محمول مهربة من تسديد رسم الموارد المالية للدولة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب من تسديد الرسوم المستحقة لخزينة الدولة.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة للتأمين بموقف عبود من ضبط أحد الأشخاص "مدير فرعين لإحدى الشركات التجارية "وكيل لإحدى شركات الإتصالات"، وبحوزته (1000 خط محمول لإحدى شركات الإتصالات مفعلين بأسماء بعض الأشخاص").

بمناقشته أفاد بأن مصدر الخطوط المشار إليها تم تجميعها من عدد 10 فروع تابعين للشركة المشار إليها بنطاق محافظة الجيزة تمهيداً لبيعها لأصحاب محلات الهواتف المحمولة بالإشتراك مع (مدير أحد أفرع الشركة - مدير المبيعات بالشركة)، وأضاف بأن أحدهما قام بالتحصل على بيان من شركة الإتصالات مدون به أرقام الخطوط الموقوف التعامل عليها والمسلسلات الخاصة بها، وتوزيعها بالإشتراك مع الثانى على عدد 10 فروع للشركة بمحافظة الجيزة، ثم قام مديرى تلك الأفرع بتفعيل هذه الخطوط بأسماء عملاء الشركة ووضعها على شرائح إستبدال وإبرام عقود تلك الخطوط والتوقيع عليها بمعرفتهم وبيعهم لها بمبلغ (45 جنيه) بأقل من المبلغ المقدر للخط (85 جنيه) والحصول على نسبة من قيمة البيع لأنفسهم بالمخالفة للقانون الذى يقضى بفرض رسوم عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.