قنديل: الأمم المتحدة أصبحت "منصة" ولم تعد قوة عظمي

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الأمم المتحدة تحولت إلى مجرد منصة وليست كأداة فعالة على مختلف القضايا العالمية، وحاليا باتت في أعظم أوقات ضعفها، وهناك الكثير من التوترات العالمية التي لا يستوعبها هذا الجهاز.

وأضاف "قنديل"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الأمم المتحدة كانت في وقت من الأوقات مكتب تابع للولايات المتحدة الأمريكية، والهيمنة الأمريكية عليها قلت خلال الفترة الأخيرة، بسبب حربها مع إيران لمنع التسليح النووي.

وأوضح أن مصر تتجه إلى الأمم المتحدة باعتبارها منصة مثل منصات التواصل الاجتماعي، وليس قوة عظمى تسيطر على دول العالم، وخاصةً بعد تحولها هذا العام لنظام "الفيديو كونفرانس".

وأكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة طالب الرئيس خلالها بعدالة أكبر في توزيع المقاعد الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن والإنصاف في عدد الدول الأفريقية العاملة بها: "الغرب كرر صورة عن أفريقيا أنها جنوب الصحراء"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي شرح سياسة مصر وموقفها تجاه مختلف القضايا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.