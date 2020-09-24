أسماء مرشحي "مستقبل وطن" بالدقهلية بالقائمة الوطنية في انتخابات النواب

أعلن اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن في الدقهلية، اليوم، أسماء ممثلي الحزي بالدقهلية بالقائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب.

وكتب "الحصري" على صفحته بـ"فيس بوك"، أسماء كل من اللواء هشام الحصري، والمهندس يسري المغازي، والمحاسب محمد المرشدي، واللواء أحمد العوضي، وفوزي فتى، وطارق الخولي، ومصطفي الأمام، والسيد سمير.

ومن السيدات، ضمت القائمة كلًا من الدكتورة نسرين عمر، والدكتورة شيماء محمود نبيه، والدكتورة ولاء عبد الفتاح، والدكتورة إيناس عبدالحليم، وضحي مصطفي، وغادة عجمي، ونظيرة سلامة، والمهندسة مرفت عازر.

وخُصص للدقهلية 17 مقعدًا ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.