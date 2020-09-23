الإمارات وإسرائيل.. 5 دول تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

ما زالت ظلال فيروس كورونا القاتمة تلقي آثارها على العالم، حيث قاربت أعداد الإصابات العالمية بالفيروس حاجز الـ 32 مليونا، وسط محاولات دولية عديدة في الوصول إلى لقاح يوقف نزيف الأرواح المستمر منذ ديسمبر الماضي، وبالرغم أن بعض الدول بدأت تخفيف الإجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس التاجي، إلا أن نسبة الإصابات عادت للارتفاع مرة أخرى في عدد من الدول.

سجلت أكثر من دولة اليوم إصابات يومية هى الأعلى منذ تفشي الفيروس فيها، ومن بينها العراق، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5.055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات اليومية في البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووصلت الإمارات إلى أعلى معدل يومي في إصابتها اليومية على الإطلاق بعد تسجيل 1083 حالة جديدة، وهو الرقم الأعلى للإصابات بعد ما سجلت في 12 سبتمبر الجاري، 1.007 إصابة،

وتشهد إسرائيل ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت أعلى إصابات يومية بـ 6.861 إصابة، في الوقت الذي أعادت فيه إجراءات الإغلاق الكامل لمدة 3 أسابيع للسيطرة على تفشى الفيروس.

وشملت إجراءات الإغلاق، حظر الابتعاد عن المنزل لأكثر من 500 متر، إلا في حالات استثنائية، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في أماكن مغلقة وأكثر من 20 شخصا في أماكن مفتوحة، وزيارة الشواطئ وغيرها من الأماكن العامة، لتكون إسرائيل هى الدولة الأولى في العالم التي أعادت فرض الإغلاق بسبب فيروس كورونا بعد 4 أشهر من رفع إجراءات الإغلاق الصارمة التي كانت مفروضة في مارس الماضي.

وبالرغم من أن اسكتلندا سجلت عدد إصابات يعد ضئيلا نسبيا بالنسبة للعالم، إلا أنها الحصيلة الأكبر من الإصابات بالنسبة لها منذ تفشي الفيروس على أرضها، وبلغت الإصابات 486 حالة خلال 24 ساعة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة منها حظر المواطنين من زيارة بعضهم البعض داخل المنازل.

وقال رئيس الوزراء نيكولا ستورجن إن الأرقام الجديدة تعد مثيرة للقلق إلا أنها توضح لما اتخذت حكومتها قرارات صارمة بالأمس بهدف السيطرة على تفشي الفيروس، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وكشفت البيانات الصادرة من وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، تسجيل إصابات بلغت 4.465 حالة، وهى ما تعد أعلى زيادة يومية في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257388.