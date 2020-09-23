بريطانيا ستستضيف تجارب سريرية لإصابات متعمدة بفيروس كورونا

ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، اليوم، أن بريطانيا ستستضيف تجارب سريرية يُصاب خلالها المتطوعون عمدا بفيروس كورونا المستجد، لتقييم فاعلية اللقاحات التجريبية.

وقال التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مشاركين في المشروع الذي تموله الحكومة، إن من المتوقع أن تبدأ تجارب ما يسمى بـ"التحدي البشري" في يناير في منشأة للحجر الصحي في لندن، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأفادت الصحيفة بأنه سيجري تحصين المتطوعين أولا بلقاح، ثم يتلقون لاحقا جرعة التحدي من الفيروس، دون تسمية اللقاح الذي سيختبر في المشروع.

وكانت جامعة أوكسفورد قد أعلنت استئناف التجارب على لقاح فيروس كورونا، الذي تطوره بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا للأدوية، قبل أسبوعين، وذلك بعد توقفها مؤقتا بسبب الآثار الجانبية التي ظهرت على مريض في المملكة المتحدة.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه في تجارب كبيرة مثل هذه "من المتوقع أن يصبح بعض المشاركين على غير ما يرام ويجب تقييم كل حالة بعناية لضمان التقييم الدقيق للسلامة".

وأضافت أن نحو 18 الف شخص على مستوى العالم تلقوا اللقاح في إطار التجربة.

ولن يكشف عن معلومات حول مرض المريض لأسباب تتعلق بسرية المشاركين، لكنها شددت على أنها "ملتزمة بسلامة المشاركين لدينا وباتباع أعلى المعايير في دراساتنا وسنواصل مراقبة السلامة عن كثب."

وأعلنت بريطانيا، اليوم، عن تسجيلها 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر في البلاد، مع رصد 37 حالة وفاة.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الثلاثاء إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

ورفعت الحكومة البريطانية مستوى الإنذار والتحذير بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقررت إغلاق المطاعم والحانات في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، مع استمرار الدراسة بالمدارس، في إطار التدابير الجديدة التي تهدف للتصدي للزيادة في حالات الإصابة بكورونا تحسبا من أن تشهد البلاد 50 ألف إصابة يوميا، منتصف الشهر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.