لتجنب "كورونا".. "ممرات آمنة" لأصحاب الأمراض المزمنة بالمستشفيات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة خصصت ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لأصحاب الأمراض المزمنة.

واضاف "مجاهد" في تصريحات صحفية له مساء اليوم، أن هذه الخطوة جاءت تشجيعاً لأصحاب الأمراض المزمنة لمتابعة حالتهم ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أنه حتى هذه اللحظة تم فحص مليون و و654 ألفا و934 مواطنًا، ضمن المبادرة التي انضم إليها مؤخراً الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والكف المبكر عن الأمراض المزمنة لمن هم فوق ال٤٠ عاما.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اليوم تم فحص 346 ألف مواطن وهو ما يعد أعلى حصيلة يومية منذ انطلاق المبادرة، مشيرة إلى أنه تم تقديم العلاج لـ 414 ألفًا و 111 مواطنًا بالمجان، وذلك منذ التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة يوم 18 من سبتمبر الجاري وحتى اليوم.

يذكر أن المبادرة انطلقت تجريبيًا يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة من عمر18 عامًا فأكثر والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.