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تعطل مصاعد مستشفى منوف يثير غضب المرضى.. و"الصحة": المشكلة بقالها سنين

كتب:

إبراهيم الديهي
05:12 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة المنوفية، لبحث أزمة تعطل المصاعد الكهربائية في مستشفى منوف العام، موضحًا أنها متوقفة منذ سنوات عديدة وليست مشكلة جديدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم نقل حميع الخدمات في الأدوار العليا بالمستشفى، ونقل التي تحتاج إلى مصاعد إلى طوابق أرضية، لحين الانتهاء من حل المشكلة تسهيلًا على المرضى وأسرهم. وناشد المواطنون المتواجدون بالمستشفي، الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالتدخل لحل المسكلة في أسرع وقت، نظرًا لما يعانيه المرضي من صعوبة التنقل والصعود إلي الطوابق العليا في المستشفي، مؤكدين أن الأسانسيرات متوقفة منذ فترة كبيرة دون تدخل من إدارة المستشفي.

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