"الكهرباء": مصر تستعد لتكون المركز الإقليمي لتبادل الطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرؤية الأساسية للربط الكهربائي بين الدول، هي رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، ولدينا ربط حدث بالفعل مع بعض الدول مثل ليبيا والأردن والسودان وهناك مشروعات ستتم مع السعودية بجانب استكمال الخط بين مصر واليونان وقبرص.

وأضاف "حمزة" في مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية “EXTRA NEWS"، أن هذا الأمر سيكون نقطة مهمة للربط بين إفريقيا وأوروبا حيث سيتم الربط البحري بين مصر وقبرص واليونان لتبادل 2000 كيلو وات وسيأخذ التنفيذ سنوات لاستكمال الاستشارات الفنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الخط سيكون له عوائد اقتصادية والشبكات ستتقوى على المستوى الفني بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات المتجددة والدول الإفريقية غنية بها لتكون أحد أهم مصادر الدخل.