أحمد السجيني: 8 مليارات جنيه حصيلة طلبات التصالح في أسبوعين فقط

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، عن وصول حصيلة طلبات التصالح إلى 8 مليارات جنيه في أسبوعين فقط، وتجاوز عدد المتقدمين على الطلبات المليون و200 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطنين جاءوا للتقدم لطلبات التصالح بكل طواعية دون إجبار، خاصة بعدما فهم الجميع القانون، وتخفيض الأسعار بحسب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير.

وتابع رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أنه سعيد بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن طلبات التصالح، لافتا إلى أن هذا الملف مهم جدا، وليس له علاقة بالكرامة أو غيره، لأن الحكومة تتعامل مع ملف متراكم منذ 50 أو 60 سنة، وطريقة التعامل معها كانت صحيحة.

وأردف أن الحكومة عملت على توعية الشعب المصري في البداية، ومن ثم ستبدأ التنفيذ للحصول على حقوقها.