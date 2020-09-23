افتتاح تمثال يوری جاجارين بوكالة الفضاء المصرية الثلاثاء المقبل 

تنظم وكالة الفضاء المصرية، الثلاثاء المقبل، الموافق 29 سبتمبر 2020، حفل افتتاح تمثال يوری جاجارين، بمقر وكالة الفضاء المصرية بحضور سفير روسيا الاتحادية جيورجي بوريسينكو، واليكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وذلك في إطار احتفالات البلدين الصديقين بعام "مصر - روسيا" الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين تحت شعار "حوار الثقافات - عالم واحد".

ووفق بيان صادر عن الوكالة، تأتي الاحتفالية في إطار التعاون المصري الروسي المستمر في مجال الفضاء.

ويعتبر یوری جاجارين أول إنسان ورائد فضاء يسافر الى الفضاء 12 أبريل عام 1961، حيث دار حول الارض بواسطة مركبة فوستوك التابعة للاتحاد السوفيتي، واستمرت رحلته حوالي 110 دقائق.

جدير بالذكر أن وكالة الفضاء المصرية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، قد أعلنت حاجتها لشغل عدد من الوظائف للمهندسين والمتخصصين في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي والهياكل الفضائية، على أن يتمّ غلق باب التسجيل بالوظائف عند الاكتفاء بعدد محدد، وتستعرض "الوطن" الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، كالتالي:

1- مهندسون مطورون للبرمجيات المدمجة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس هندسة أو حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ويفضل تقدير جيد فأعلى.

- خبرة عملية في التخصص لا تقل عن عامين.

إجادة لغة البرمجة C/C++، ولديه الخبرة في الدورة الكاملة لتطوير البرامج الثابتة (Firmware) واختبارها.

- إجادة اللغة الانجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

2- مهندسون متخصصون في الذكاء الاصطناعي لنظم التصوير الفضائي

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس هندسة أو حاسبات وتكنولوجيا المعلومات أو التخصصات ذات الصلة، ويفضل تقدير جيد فأعلى.

- خبرة عملية في التخصص لا تقل عن عامين.

- يفضل الحاصلون على درجة الماجستير في التخصص المطلوب.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- اجتياز المقابلة الشخصية.