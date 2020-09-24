خبير: إبراهيم منير اغتصب سلطة المرشد ونصب نفسه قائما بأعماله

قال عمرو فاروق، الخبير والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم ولن تنسى أن الشعب المصري أسقط "دولة الخلافة" وأطاحهم من السلطة، وأجهض كل أحلامهم، وتعمل الآن على سيناريو تمزيق المنطقة العربية من خلال تنفيذ أجندة مطلوبة منها.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن الأجندة الجديدة بقيادة إبراهيم منير، الذي يُعد رجل المخابرات البريطانية الأول داخل الإخوان، وكذلك رجل المخابرات القطرية، بحكم علاقته مع تلك الأجهزة منذ تسعينات القرن الماضي.

وأوضح الخبير والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن عملية تنصيب إبراهيم منير كقائم بأعمال المرشد العام للإخوان إذا جاز التوصيف هي محاولة اغتصاب السلطة، حيث نصب نفسه في هذا المنصب، وسط حالة من الاشتعال داخل الأدوار الداخلية للتنظيم.

وتابع: "الجماعة يدفعوا للناس للهلاك ثم يتبرؤن منهم، حسن البنا فعلها من قبل، ورط الجماعة في اعتقال النقراشي باشا وقال عليهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، واستخدموا المقاول الهارب محمد علي لأنه يسهل التأثير عليه وعنده دوافع للشهرة والنجومية".