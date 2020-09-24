10 معلومات عن المعديات الجديدة لأهالي البر الشرقي والغربي بالأقصر

تواصل شركة القناة للترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس، برئاسة المهندس محمد عبدالعزيز حسانين، أعمال إنشاء وبناء معديتين جديدتين لخدمة أهالي الأقصر.

"الوطن"، استعرضت أبرز المعلومات عن المعديتين الجديدتين اللتين توليهما سلطات المحافظة اهتمامًا كبيرًا بدقة تنفيذهما لارتقاء بمستوى خدمات النقل النهري بين البرين الغربي والشرقي.

1- أكدت شركة القناة للترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس تنفيذ المعديتين وفق الجدول الزمني الموضوع مع توفير أعلى درجات السلامة والأمان.

2- تمت مخاطبة الجامعة الألمانية بالقاهرة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة بمحافظة الأقصر على المعديتين.

3- تمت الموافاة بتصميم مميز للهوية البصرية للمحافظة لتنفيذهما على المعدييتين.

4- يأتي المشروع لخدمة أهالي الأقصر.

5- يعمل المشروع على رفع مستوى حركة النقل النهري بين البر الغربي والبر الشرقي.

6- يساعد بجانب المعديات التي تعمل حاليا، على تخفيف العبء على المواطنين.

7- يأتي في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات.

8- يستهدف المشروع كذلك رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر.

9- من المقرر عمل استطلاع رأي على الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر لاختيار اسمين للمعديتين النهريتين الجديدتين.

10- من بين عدة أسماء سيتم طرحها في الاستطلاع يختار بينهم المواطنون أسماء المعديتين، وذلك في خطوة يتم تطبيقها لأول مرة بالمحافظة.