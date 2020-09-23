أوقاف الأقصر تتسلم 4 أطنان لحوم من صكوك الأضاحي

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تسلم المديرية الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية، وقدرها 4 أطنان، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم اليوم استقبال الدفعة الرابعة من تلك اللحوم، والتي تم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة من ديوان عام الوزارة والمديرية، مع مراعاة تنفيذ كافه الشروط المقررة من الوزارة، موجهاً جزيل الشكر لكل من ساهم فى إيصال هذا الخير لمستحقيه.