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أوقاف الأقصر تتسلم 4 أطنان لحوم من صكوك الأضاحي

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
05:06 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
جانب من تسليم اللحوم

جانب من تسليم اللحوم

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تسلم المديرية الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية، وقدرها 4 أطنان، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم اليوم استقبال الدفعة الرابعة من تلك اللحوم، والتي تم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة من ديوان عام الوزارة والمديرية، مع مراعاة تنفيذ كافه الشروط المقررة من الوزارة، موجهاً جزيل الشكر لكل من ساهم فى إيصال هذا الخير لمستحقيه.

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