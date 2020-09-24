اعتراض وتأييد وبلاغ ضد أصالة بسبب استوصوا خيرا بالنساء.. القصة الكاملة

"رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء".. هذه هي كلمات الأغنية التي قدمتها المطربة أصالة وتسببت في إثارة الجدل بسبب استعانتها بالحديث النبوي الشريف. "استوصوا خيرا بالنساء".

مجمع البحوث الإسلامية يبدي اعتراضه على الأغنية وينصح بعدم سماعها

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أكد أن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغاني" ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة.

وأوضح المجمع أنه انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم، صلى الله عليه وسلم، وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.

مؤلف الأغنية: كلمات أغنيتي هادفة ولا يوجد بها أي ضرر

رد الشاعر محمد أبونعمة مؤلف الأغنية على تلك الأزمة في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "أنا مش فاهم إيه المشكلة فيما فعلته، الاقتباس من القرآن والحديث موجود فى الشعر منذ ألف عام وفعله أبوجعفر الأندلسي والأصفهاني"، مضيفا: "كلمات أغنيتي هادفة ولا يوجد بها أي ضرر".

بلاغ للنائب العام ضد أصالة بسبب الأغنية

وفي سياق متصل تقدم سمير صبري المحام، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الفنانة السورية اصالة لاقتباسها جزءا من حديث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فى أغنيتها الجديدة "رفقا".

وقال صبري في بلاغه "أصدرت المبلغ ضدها ألبوما غنائيا حديثا يحتوي على أغنية معنونة باسم رفقا وجاءت كلمات هذه الأغنية اقتباسا من حديث نبوي شريف".

واستند "صبري"، فى بلاغه على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا الاقتباس من أحاديث النبى ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة.

حاولت الوطن التواصل مع الفنانة اصالة نصري، ومكتبها الاعلامي للرد على هذا البلاغ ولم يتم الرد بعد على ما جاء فى البلاغ.

علماء دين يؤيدون أصالة: هجوم مبالغ فيه

من جهة أخرى انتقد الشيخ أحمد التركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، الهجوم الحاد الموجه ضد أصالة، بعد طرحها أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا"، واتهامها باستخدام حديث نبوي في الأغنية بعدما قالت: "رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء".

وتابع "تركي" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الهجوم مبالغ به، وأن الأغنية لا تتضمن سوى معانٍ سامية، وأنها لم تذكر قول رسول الله في الأغنية، وأنه يجوز تحويل تلك المعاني السامية إلى أغان مثلما فعلت، وانتشار هذه الأغنية، يزيد من انتشار المعاني الرفيعة والسامية.

وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ عقيدة وفلسفة، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، هذا شيء جميل، والمنشدين طوال الوقت ينشدون بمثل هذه الكلمات الجميلة، ولا غضب أو غضاضة، فما المانع، فهذه السيدة أتت بجزء من الحديث واستخدمته بشكل راقٍ ومحترم، فما الضرر؟ أعتقد أن المعنى في سياق الأغنية سيصل للناس بشكل أسرع من الشيوخ، الكلام محترم وفي سياق محترم ومصحوب بلحن محترم.

وأضافت أن الأنصار استقبلوا النبي بالغناء ولم ينههم، وعن رفض مجمع البحوث قالت: "لا أرى داعيا للرفض، فلن يضير الإسلام نشيد أو أغنية، فالنوايا ليست سيئة، وأثق أن الرسالة ستصل أسرع ألف مرة من المنبر، أتمنى نوعًا من الحكمة والتريث في الغضب والرضا، لا أرحب بهذا الضيق الذي يخرج عن جمال الحياة".