أصالة تعلن استعدادها لتقديم أغانٍ لبنانية

أعلنت المطربة السورية أصالة تحضيرها الفترة المقبلة لأغنيتين باللهجة اللبنانية، وذلك بعد أن طالبها عدد من جمهورها بذلك عبر تويتر، لترد أصالة قائلة "بحضر أغنيتين وليست أغنية واحدة فقط".

أطلقت أصالة مؤخرا ألبوم "لا تستسلم" باللهجة الخليجي، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة، بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم يتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.