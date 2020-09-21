بعد تعرضها للهجوم.. التفاصيل الكاملة لأزمة أغنية "رفقا" للفنانة أصالة

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، على مدار الأيام الماضية لهجوم حاد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، ضمن أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا".

تضمنت أغنية "رفقا"، التي كتبها الشاعر محمد أبو نعمة: "رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

كما أن الهجوم، جاء من عدد من السيدات لتكريسها فكرة ضعف النساء والسيدات.

رد الشاعر محمد أبونعمة شاعر أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة "رفقا" على تلك الأزمة في تصريحات لبرنامج إي تي بالعربي: "أنا مش فاهم إيه المشكلة فيما فعلته، الاقتباس من القرآن والحديث موجود فى الشعر منذ ألف عام وفعله أبوجعفر الأندلسي والأصفهاني"، مضيفا: "كلمات أغنيتي هادفة ولا يوجد بها أي ضرر".

وتعقيبا على هذا الأمر دينيا، انتقد الشيخ أحمد التركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، الهجوم الحاد الموجه ضد أصالة، بعد طرحها أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا"، واتهامها باستخدام حديث نبوي في الأغنية بعدما قالت: "رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء".

وتابع "التركي" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الهجوم مبالغ به، وأن الأغنية لا تتضمن سوى معانٍ سامية، وأنها لم تذكر قول رسول الله في الأغنية، وأنه يجوز تحويل تلك المعاني السامية إلى أغان مثلما فعلت، وانتشار هذه الأغنية، يزيد من انتشار المعاني الرفيعة والسامية.

ألبوم "أصالة" الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم سيتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.