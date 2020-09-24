الصين: لا إصابات محلية بكورونا وتسجيل 7 حالات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفًا و314 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع حالتين في كل من مقاطعتي لياونينغ وشنجهاي، وحالة في كل من جيانغسو وقوانغشي وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2765 حالة، غادر منها 2598 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفًا و513 شخصًا، مشيرة إلى أن 6865 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالون يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 583 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 402 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5049 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 104 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 509 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4749 مريضا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و480 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وأشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض "بدون أعراض"، وفقا للتسمية الطبية.

وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم "مصدر كبير" للعدوى.