فرنسا تضم مدن لـ"منطقة التأهب القصوى" بسبب كورونا

قالت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، إنه تم تسجيل 13 ألفا و72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تعد هذه المرة الثالثة التي تتخطى فيها حالات الإصابة الجديدة بالفيروس حاجز 13 ألف حالة خلال ستة أيام. وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كوفيد - 19 في فرنسا 3 ألفاً و459 حالة وفاة في حين بلغ إجمالي الإصابات 481 ألفاً و141 إصابة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة وفرض قيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا في مناطق عدة في فرنسا، لا سيما في مرسيليا وجوادلوب، حيث ستغلق الحانات والمطاعم بالكامل.

وبحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، قال وزير الصحة، إن مدينة إيكس مرسيليا في الجنوب الشرقي وجوادلوب في منطقة البحر الكاريبي وضعتا في "منطقة التأهب القصوى"، وهو المستوى الذي يسبق حالة الطوارئ الصحية، بسبب الانتشار المقلق لفيروس كورونا.

وأضاف، أن 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، وضعت في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساءً.