ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة سرق مصنع زجاج بأكتوبر

نفذت سيدة و3 أشخاص خطه محكمة لسرقة خزينة مصنع زجاج بمنطقة أكتوبر، بعد التعدي بالضرب على صاحبه.

وكشفت التحريات عن المتهمين، وضُبطت السيدة و2 آخرين، بينما تمكن المتهم الرابع من الهرب، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مالك مصنع زجاج، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، يفيد بحضور 3 أشخاص مجهولين إلى المقر الإداري لمصنعه الكائن بذات العقار سكنه، وقيام أحدهم بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة، فأصابه بجرح قطعي بالساعد الأيسر، واستولوا منه على مبالغ مالية قدرها 410 ألف جنيه، و23 ألف دولار، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، هم سيدة وعاطلين ومقاول.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الجناة عدا المقاول، وعُثر بحوزتهم على سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وقررت المتهمة أنه نظرًا لارتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجني عليه، وترددها على المقر الإداري لمصنعه، وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية به، فقد عقدت العزم على سرقته، واتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي.

وأضافت أنها توجهت وباقي المتهمين إلى المقر الإداري للمصنع مستقلين 4 سيارات ملاكي مستأجرة، وعقب تأكدها من تواجد المجني عليه بمفرده صعد باقي المتهمين للمقر وتعدوا عليه محدثين ما به من إصابات، واستولوا على المبلغ المالي، وفروا هاربين.

وبإرشاد المتهمين، ضُبطت المسروقات، وهى عبارة عن 310 ألف جنيه، و1700 دولار، و6500 دينار جزائري، و8 كروت ائتمانية، وبطاقة تحقيق شخصية، ورخصة قيادة خاصة بالمجني عليه، كما ضُبطت 4 سيارات ملاكي المستأجرة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أضافوا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.