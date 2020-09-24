بشرى سارة للعاملين بالحكومة.. 8 و29 أكتوبر إجازة رسمية لهذا السبب

حددت القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والأعمال العام، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، أحقية حصولهم على إجازات رسمية بأجر، ويتبقى للعاملين بهذه القطاعات حتى اليوم، يومان فقط إجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية العام الجاري 2020 ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي من اختصاصه تحديد ايام إجازات العطلات الرسمية والمناسبات، بما يتفق مع المصلحة العامة للدولة.

يومي 8 و29 أكتوبر إجازة رسمية لمناسبتي انتصارات 73 والمولد النبوي

وفسّرت اللائحة التنفيذية للقوانين، معنى عبارة "إجازة بأجر مدفوع"، بأن يحصل العامل على الإجازة دون خصم قيمة هذه الأيام من راتبه الشهري، حيث ألزم قانون الخدمة المدنية، الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات ، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم بالقطاع الحكومي،

«الوطن» تنشر اليومين الباقيين من اجمالي 20 يوما اجازات حصل عليها العاملون بالحكومة هذا العام ، واليومان هما:

-الخميس 8 أكتوبر بدلا من الثلاثاء 6 أكتوير عيد القوات المسلحة وانتصارات السادس من أكتوبر 1973.

-الخميس 29 أكتوبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

جدير بالذكر أن موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة حصلوا على 20 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، خلال العام الجاري 2020، ويتبقى منها يومان فقط، المذكورين بالخبر، وهما يومي الخميس 8 اكتوبر بديلا ليوم 6 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على استحقاق موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.