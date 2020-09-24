37 ألفا و330 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و934 ألفًا و205 حالات، وذلك عقب تسجيل 37 ألفا و330 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أنَّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 201 ألف و909 حالات، وذلك عقب تسجيل 1098 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أنَّ فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد -19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في يناير الماضي.