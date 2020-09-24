تواضروس يطالب الأقباط بالاستقامة: لا تجعل أي شئ يشتريك

طالب تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط باقتناء فضيلة الاستقامة، قائلا: "قدم استقامة كل يوم في أيام حياتك".

وخلال عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قال البابا، إن المسيحية كانت تسمي أتباع الطريق أي الاستقامة والاستقامة قيلت في الوصية التي قالها المسيح "أنتم نور العالم"، مضيفا: "الاستقامة تعني أن ما يقوله الإنسان هو ما يفعله وكنيستنا اسمها الأرثوذكسية أي مستقيمة، استقامة الفكر والإيمان والعقيدة، اجعل فكر الاستقامة يشغلك، الاستقامة تجعل للإنسان ضهر في حياته وخدمته ومجتمعه، الاستقامة تعطي قوة لكلامك".

ووضع البابا روشته لزراعة الاستقامة في حياة كل شخص تتمثل في: "الانتباه للأمور الصغيرة مثل الوقت والنظرة لأنه يزرع في الإنسان روح الاستقامة والمسؤولية، أرفض أي إغراء ولا تجعل أي شئ يشتريك، لا تكن مرائياً أي شخصية منقسمة وهي من أكثر الضعفات التي يقع فيها الناس احترسوا من الرياء كلما كنت عايش في الاستقامة كلما كانت شخصيتك تحترم، احفظ مشاعرك نقية وكن شفاف أمام الله والناس".

وتعد تلك ثالث عظة للبابا، بعد استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الأسبوع قبل الماضي، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس، قرر في بداية تفشي جائحة كورونا داخل مصر، وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالوباء، وتعليق الاجتماع منذ بداية مارس الماضي، فيما حرص على إلقاء عظته الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور أحد، بدءًا من 18 مارس وحتى 8 أبريل، وذلك على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

وتماشى القرار في بدايته مع قرار الكنيسة وقتها بتعليق الاجتماعات الكنسية للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا، قبل أن تعود الكنيسة وتقرر في 21 مارس غلق الكنائس وإيقاف القداسات.

وعقب عيد القيامة المجيد، توقف البابا تماما عن إلقاء عظاته الأسبوعية التي استعاض عنها بتقديم رسائل يومية مصورة، تعرض على القنوات القبطية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على فيس بوك.

واستمر هذا الوضع حتى قرار البابا باستئناف عظاته الأسبوعية، اعتبارا من 9 سبتمبر الجاري.