السودان.. حزمة مطالب مقابل السلام مع إسرائيل

أعلن مسؤول سوداني أن اجتماعا سيعقد اليوم، لمناقشة نتائج لقاءات عُقدت بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ومسؤولين أمريكيين في الإمارات.

وأكدت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" التوصل إلى اتفاق، يتضمّن حذف اسم الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب، قد يُعلن عنه خلال أيام، إضافة للاتفاق على تقديم دعم أمريكي للسودان قدره سبعة مليارات دولار.

وذكرت مصادر الصحيفة أن السودان وافق مبدئيا على تطبيع علاقته مع إسرائيل، مشترطا تنفيذ حزمة المطالب التي تَقدّم بها في مباحثات أبوظبي، إضافة إلى التفاوض على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية، بحسب موقع "العربية".

وذكر بيان صادر عن المجلس الانتقالي أن المفاوضات أكدت على تأييد السودان لاتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، واعتبرها طريقا للاستقرار في المنطقة.

وذكرت مصادر "الشرق الأوسط" أن السودان وافق مبدئياً على تطبيع علاقته مع إسرائيل، مشترطاً تنفيذ حزمة المطالب التي تقدم بها للفريق الأمريكي في مباحثات أبوظبي الرفيعة المستوى التي استمرت ثلاثة أيام. وأوضحت أن الفريق الأمريكي أجرى خلال جولات المباحثات أكثر من اتصال بكل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ومستشاره، جاريد كوشنر.

وفي الخرطوم، ينتظر أن يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعاً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء، للخروج بموقف موحد بشأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي، خصوصاً مسألة التطبيع مع إسرائيل، وذلك على خلفية إبداء بعض أحزاب التحالف الحاكم "قوى إعلان الحرية والتغيير" اعتراضها على التطبيع، وأبرزها "حزب الأمة" بزعامة الصادق المهدي، و"الشيوعي"، و"البعث" وأحزاب قومية أخرى.

ويتوقع، بحسب الصحيفة، أن تدفع الحكومة السودانية تعويضات ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "إس إس كول" في خليج عدن، وضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، الموضوعة في حساب مشترك، يتم الصرف منه حال إكمال بنود الاتفاق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، أعلن الأربعاء، أنه بحث مع الوفد الأمريكي في أبوظبي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.

وأضاف أنه عقد محادثات مثمرة مع الأمريكيين في أبوظبي بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب.

إلى ذلك، أوضح أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.