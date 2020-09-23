هل يقيم السودان علاقات دبلوماسية مع تل أبيب؟

قال محمد علي فزاري المحلل السياسي السوداني ورئيس تحرير جريدة الخرطوم توداي، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان شرح للأمريكيين أن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب ويمكن للجانب الأمريكي أن يساعد في حل هذه الأزمة.

وأضاف "فزاري"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الوفد السوداني الذي زار الإمارات ناقش مع نظيره الأمريكي كيفية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن ملف السلام هو واحدة من أهم أولويات الحكومة الانتقالية.

وعن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أشار المحلل السياسي إلى أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أكد في وقت سابق أن مسألة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية.