6 فئات مميزة دستوريا بانتخابات النواب.. تعرف على معايير اختيارهم

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، السبت 26 سبتمبر الحالي.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.

ويشترط القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويجوز أن تجمع القائمة بين مترشحين مستقلين وحزبيين.

وألزم القانون أن تشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، 6 مرشحين من العمال والفلاحين، 6 مرشحين من الشباب، 3 مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، 3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

ويشترط أن تحتوي كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين، مرشحين من العمال والفلاحين، مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، مرشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.

وحدد القانون معايير اختيار الفئات المميزة دستوريا في تشكيل القوائم الانتخابية التي تخوض الانتخابات في الأربع قطاعات على مستوى الجمهورية.

الشباب

من بلغ 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح للانتخابات ولم يبلغ 35 سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته بمجلس النواب.

العامل

من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما لنقابة مهنية، أو مقيدا في السجل التجاري، أو من حملة المؤهلات العليا، ويُستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، ومن بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.

الفلاح

من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقة الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف، وشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.

المواطن ذو الإعاقة

من يعاني من إعاقة لا تمنعه من مباشرة حقوقة المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المصري المقيم في الخارج

من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما بالخارج في تطبيق أحكام القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.