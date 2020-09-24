فيديو.. الخائن محمد علي يرقص مخمورا: بصوا كباريهات إسبانيا

ظهر المقاول الهارب محمد علي، في فيديو عبر حسابه على فيس بوك، يرقص مخمورا في ملهي ليلي داخل إسبانيا مع أحد أصدقائه، معلقا على الفيديو: "بصوا كباريات إسبانيا.. مش كباريهات مصر المعفنة" .

ولقي الفيديو ردود أفعال غاضبة ومستاءة بين المتابعين، فضلا عن العديد من التعليقات الساخرة من حال المقاول الهارب، إذ علقت سارة عبدالمالك: "ركز في كباريهاتك انت يا محمد، ومحدش بقر إلا انت واللي زيك يا خمورجي".

وعلق حساب باسم أسماء البسالي:"إن شاء الله تبقى تهز وسطك كدا في الدرك الأسفل من النار"، بينما علق إبراهيم عدلي ساخرا: "هو ده محمد علي زعيم الثورة"، وأضافت أميرة فتحي: "يا راجل يعني أنت مقضيها مع ستات وعايزنا ناكل في بعض؟".

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، عن وقائع جديدة بشأن المقاول الهارب محمد علي، تتعلق بجرائمه تجاه أسرته وعائلته، والتي وصلت إلى سرقة مال عائلته ورفضه الإنفاق على أبنائه وتخليه عن زوجته، ليدخل في علاقة جديدة بدأت قبل 5 أشهر.

وقالت المصادر إنَّ الهارب محمد علي طلّق زوجته المصرية، وتخلى عن أبنائه الخمسة، وقرر مغادرتهم بعد السفر خارج مصر، للدخول في علاقة زواج جديدة من فتاة تحمل الجنسية السورية وتُقيم حاليًا مع محمد علي في برشلونة.

وأضافت المصادر أنّ الهارب محمد علي رفض الإنفاق على أبنائه منذ تطليق أمهم، ورغم مطالبات الأم بدفع نفقة الأبناء إلا أنَّه لم يستجب لتلك المطالبات، وقطع صلته بأسرته منذ الزواج من الفتاة السورية.

والد الهارب محمد علي: حرامي واتبريت منه "ولو شوفته هضربه بالجزمة"

وكان علي عبدالحالق، هاجم نجله المقاول الهارب في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، مؤكدا أنّه "ابن عاق"، ورفض الاستجابة لكل النصائح التي قدمها له، ووصفه بـ"الشخص الفاشل" بعد فشل دعوته الجديدة للتظاهر ونشر الفوضى والعنف، والتي لم تلق أي استجابة بين المصريين على غرار الدعوات التحريضية السابقة على مدار عامين.

وقال عبدالخالق، لـ"الوطن": "ابني ولد عاق وفاشل ومريض شهرة واتبريت منه، وكل اللي بيعمله ده عشان مرضه بالشهرة والنجومية، حتى لو على حساب أهله وبلده، ومحمد لا يفقه شيء في السياسة، ولا عمره كان بيفهم سياسة ولا مهتم بقضايا الشأن العام، لكن بيتم تحريكه من الخارج من جانب التنظيم الدولي للإخوان، وهو فرحان بالشو والشهرة".