بلاغ يتهم المقاول الهارب محمد علي بالتخابر ونشر الفوضى

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف اسكندرية، قيد تحت رقم 4685 لسنة 2020 عرائض المحامي العام الأول، ضد المقاول الهارب محمد علي، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

ونص محمود في بلاغه، أنّ الهارب محمد علي المقيم حاليا في إسبانيا والمطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من الجرائم التي ارتكبها، بعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الإخوان الهاربة للخارج وعلى رأسها الهارب إبراهيم منير، للتخطيط والتآمر ضد مصر.

وأضاف أنّه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية لإثارة الفوضى في مصر، مشيرا إلى أنّ الهارب محمد علي يخرج يوميًا وبصفة متكررة على القنوات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين كالجزيرة ومكملين.

وأضاف محمود أنّ الهارب محمد علي تطاول مؤخرا، وسب وقذف الشعب المصري بألفاظ يعاقب عليها القانون، لعدم استجابته الشعب المصري لدعوته المشبوهة.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن محمد علي، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.