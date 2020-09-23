مفاجأة.. محمد علي يطلق مراته ويترك أبناءه الخمسة ليتزوج سورية

كشفت مصادر لـ"الوطن"، وقائع جديدة بشأن المقاول الهارب محمد علي، تتعلق بجرائمه تجاه أسرته وعائلته، والتي وصلت إلى سرقة مال عائلته ورفض الإنفاق على أبنائه وتخليه عن زوجته ليدخل في علاقة جديدة بدأت منذ 5 أشهر.

وقالت المصادر إنَّ الهارب محمد علي طلّق زوجته المصرية، وتخلى عن أبنائه الخمسة، حيث قرر مغادرتهم بعد السفر خارج مصر، للدخول في علاقة زواج جديدة من فتاة تحمل الجنسية السورية وتُقيم حاليًا مع محمد علي في برشلونة.

وأضافت المصادر أنَّ الهارب محمد علي رفض الإنفاق على أبنائه منذ تطليق أمهم، ورغم مطالبات الأم بدفع نفقة الأبناء إلا أنَّه لم يستجب لتلك المطالبات، وقطع صلته بأسرته منذ الزواج من الفتاة السورية.

والد الهارب محمد علي: سرق فلوسي وورث أولاد شقيقه

جرائم محمد علي بحق أهله لم تتوقف عند زوجته وأولاده، لكنها امتدت إلى والده وشقيقه أيضًا، حيث قال علي عبدالخالق، والد الهارب محمد علي، لـ"الوطن"، إنَّ نجله نصب على العائلة، وباع كل الأملاك دون علم أحد، مضيفًا: "سرق فلوسي واحتال على فلوس شقيقه إبراهيم المتوفي، وأخذ ميراث أبنائه وهرب إلى الخارج ولم يترك لنا جنيهًا واحدًا".

وقدر والد المقاول الهارب محمد علي، حجم الأصول التي امتلكها نجله داخل وخارج مصر، موضحاً أنَّ قائمة ممتلكات نجله شملت: "6 فيلل و2 قصر ومزرعة ومبنى إداري".

وأضاف "عبدالخالق" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المقاول الهارب امتلك قصرًا في مارينا، وقام ببيعه للفنان محمد رمضان قبل سنوات بمقابل 10 ملايين جنيه، وكانت قيمته السوقية تبلغ 35 مليون جنيه، بحسب قوله، إضافة إلى قصر آخر امتلكه محمد علي في منطقة الرحاب.

وأشار "عبدالخالق" إلى أنَّ قائمة ممتلكات نجله ضمت 3 فيلل في مدينة "مدينتي"، وفيلا في حي القرنفل بالتجمع الخامس، ومبنى إداري في التجمع الخامس أيضاً، ومزرعة خاصة على طريق الإسماعيلية.

وعن ممتلكاته خارج مصر، أوضح والد المقاول الهارب أنَّ نجله امتلك فيلا في دبي بالإمارات، وأخرى في برشلونة في إسبانيا.

وتابع "عبدالخالق": "كل ممتلكاته داخل مصر قام ببيعها، فضل منيّم فينا ويبيع حاجة في حاجة، باع الفيلل والقصور والعربيات وكل حاجة، ولما كنت أساله كان يقول في كل مرة إنه بيبيع علشان يشتري حاجة أحسن".

وكان المقاول الهارب قد وجه دعوة تحريضية لنشر الشغب والفوضى في مصر، ولم يستجب لها المواطنون، في الوقت الذي أعاد فيه الإخوان بعض مظاهر العنف في محاولة لعودة مشهد الفوضى من جديد، لكن قوات الأمن تمكّنت من التصدي لها.