محكمة جنوب القاهرة تستقبل أوراق مرشحي النواب لليوم الثامن

محكمة جنوب القاهرة تستقبل أوراق مرشحي النواب لليوم الثامن
كتب:
ماريان سعيد
10:52 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
محكمة جنوب القاهرة
تستقبل محكمة جنوب القاهرة المرشحين لانتخابات مجلس النواب لقبول أوراق ترشحهم للدورة المقبلة للبرلمان لليوم الثامن على التوالي، وسط هدوء على الإقبال من جانب مرشحي الفردي.
وشدد أفراد الأمن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المتقدين للترشح، من ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرها من الإجراءات التي تنص عليها المحكمة لدخول الأفراد.
وكان المستشار محمد غراب رئيس محكمة جنوب القاهرة، قال إنّ عملية تقدم المرشحين بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة ولم يتعرضوا لأي معوقات، مشيرا إلى أنّ عدد المتقدمين وصل لـ130 مرشحا معظمهم من الرجال.
وتابع في تصريحات سابقة، لـ"الوطن"، أنّ معظم المتقدمين من الرجال، ونسبة ترشح المرأة لم تتخطي من 5 لـ7%، موضحا أنّ دائرتي حلوان والبساتين الأكثر في استقبال المتقدمين للترشح للبرلمان على مدار السبع أيّام الماضية.