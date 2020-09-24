محكمة جنوب القاهرة تستقبل أوراق مرشحي النواب لليوم الثامن

تستقبل محكمة جنوب القاهرة المرشحين لانتخابات مجلس النواب لقبول أوراق ترشحهم للدورة المقبلة للبرلمان لليوم الثامن على التوالي، وسط هدوء على الإقبال من جانب مرشحي الفردي.

وشدد أفراد الأمن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المتقدين للترشح، من ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرها من الإجراءات التي تنص عليها المحكمة لدخول الأفراد.

وكان المستشار محمد غراب رئيس محكمة جنوب القاهرة، قال إنّ عملية تقدم المرشحين بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة ولم يتعرضوا لأي معوقات، مشيرا إلى أنّ عدد المتقدمين وصل لـ130 مرشحا معظمهم من الرجال.

وتابع في تصريحات سابقة، لـ"الوطن"، أنّ معظم المتقدمين من الرجال، ونسبة ترشح المرأة لم تتخطي من 5 لـ7%، موضحا أنّ دائرتي حلوان والبساتين الأكثر في استقبال المتقدمين للترشح للبرلمان على مدار السبع أيّام الماضية.