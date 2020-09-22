محكمة جنوب القاهرة تواصل استقبال أوراق المتقدمين للنواب

تواصل محكمة جنوب القاهرة، استقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب لقبول أوراق ترشحهم للدورة المقبلة للبرلمان لليوم السادس على التوالي، حيث تحول الإقبال من ضعيف الي متوسط مع منتصف اليوم.

وشهدت نوافذ استخراج أوراق الترشح للقائمة، طوابير قليلة لمرشحين القوائم حيث تستعد 4 قوائم انتخابية يجرى الإعداد لها لخوض الماراثون الانتخابي المقبل.

وشدد أفراد الأمن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المتقدين للترشح من ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرها من الإجراءات التي تنص عليها المحكمة لدخول الأفراد.

وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.