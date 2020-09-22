محكمة جنوب القاهرة تواصل استقبال أوراق المتقدمين للنواب

محكمة جنوب القاهرة تواصل استقبال أوراق المتقدمين للنواب
كتب:
ماريان سعيد
04:17 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
محكمة جنوب
تواصل محكمة جنوب القاهرة، استقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب لقبول أوراق ترشحهم للدورة المقبلة للبرلمان لليوم السادس على التوالي، حيث تحول الإقبال من ضعيف الي متوسط مع منتصف اليوم.
وشهدت نوافذ استخراج أوراق الترشح للقائمة، طوابير قليلة لمرشحين القوائم حيث تستعد 4 قوائم انتخابية يجرى الإعداد لها لخوض الماراثون الانتخابي المقبل.
وشدد أفراد الأمن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المتقدين للترشح من ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرها من الإجراءات التي تنص عليها المحكمة لدخول الأفراد.
وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.