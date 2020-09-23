رئيس محكمة جنوب القاهرة: حلوان والبساتين الأكثر تسجيلا لمرشحي البرلمان

قال المستشار محمد غراب رئيس محكمة جنوب ‎القاهرة، إن عملية تقدم المرشحين بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة ولم يتعرضوا لأي معوقات، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين وصل إلى 130 مرشحا معظمهم من الرجال.

وتابع غراب في حديثه لـ"الوطن"، أنه حتى الآن لم تتقدم القوائم وأن أغلب المتقدمين على النظام الفردي وسط غياب لتقدم دوي الاحتياجات الخاصة ونسبة من 5 لـ7% للمرأة، مشيرا إلى أن دائرتي حلوان والبساتين الأكثر في استقبال المتقدمين للترشح للبرلمان على مدار السبعة أيّام الماضية وهذا شيء طبيعي نظرا للكثافة السكانية بهما.

وعن الإجراءات الاحترازية، أكد رئيس محكمة جنوب القاهرة، أن المحكمة تفرض كافة الإجراءات الاحترازية على الجميع من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وغيرها من الإجراءات التي نص عليها قرارات مجلس الوزراء.