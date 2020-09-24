الخارجية: نسعى لفتح قنوات اتصال بين طرفي صراع القضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر تعلق أهمية كبرى على عقد اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، متابعا: "نِشأت المجموعة في ميونخ بين دول أوروبية لها أهميتها وتأثيرها على مجريات العلاقات الدولية، وبين مصر والأردن على اعتبارهم قضيتين لهم اتصالهم المباشر مع القضية الفلسطينية عبر العصور واهتمامهم بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف شكري، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وممثل الاتحاد الأوروبي بعمان لبحث عملية السلام والقضية الفلسطينية: "نتضامن مع كل ما تفضل به وزير خارجية الأردن، ونرى أهمية الاجتماع لإيجاد الوسائل المناسبة لدفع جهود السلام وتقريب وجهات النظر، لفتح قنوات اتصال بين طرفي الصراع، والوصول لصيغ لحل الصراع الممتد".

وتابع وزير الخارجية: "نسعى للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ويأتي بحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام والاستقرار والأمن لشعوب العالم كافة، والمنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، اعتمادا على مقررات الشرعية الدولية".