قنديل: القضية الفلسطينية عانت الخذلان والحل بدولة واحدة ديمقراطية

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمام الأمم المتحدة عن مركزية القضية الفلسطينية وتحدث عن فكرة إقامة دولة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وهي الرؤية التي تتفق معها الحكومة الفلسطينية.

وأضاف "قنديل"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن فكرة حل الدولتين قد أصبح خارج الدولتين حتى بعد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: "هذا كلام لا قيمة له في تقديري".

وأوضح أن تصفية القضية الفلسطينية مجرد هراء: "القضية الفلسطينية مش هاشتاج على تويتر، وهي قضية الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني الآن الموجود على أرضه المقدسة عدده 6.7 مليون شخص، وعدد الإسرائيليين 6.5 مليون، والمشروع يعيش أزمة هيكلية".

وأكد أن مستقبل حل الأزمة الفلسطينية دولة واحدة ديمقراطية، وبعد 30 عاما سيكون عدد الشعب الفلسطيني 80% من تعداد الدولة، والشعب الفلسطيني وحده قادر على حل أزمته وهو الذي عاني من خذلان شديد من قبل الجميع، والقضية الفلسطينية تمضي في مسار آخر دون حل الدولتين، وإسرائيل هي كيان استيطاني احتلالي، مشيرا إلى أن حديث الرئيس السيسي عن الإرهاب أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كشف دور بعض الدول الداعمة للإرهاب.