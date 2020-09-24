وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن القضية الفلسطينية بعمان

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، صباح اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية مع وزراء خارجية ⁧‫الأردن‬⁩ وفرنسا‬⁩ وألمانيا‬⁩ والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.‏

ويناقش الاجتماع آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمًا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس مبدأ حل الدولتين.