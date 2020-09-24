رغم فتح العيادة.. عقوبات تأديبية تنتظر طبيب الفرخة: قد تصل للشطب

قالت الدكتورة رشا صلاح، نقيب أطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن الدكتور محمد أحمد، والمعروف إعلاميا بطبيب واقعة الدجاجة ليسكي، تم اتخاذ ضده إجراءين، أحدهما إداري بشأن ترخيص عيادة بيطرية، وبيع وتداول أدوية بيطرية، وآخر مهني تم إحالته إلى لجنة تأديبية في النقابة، مشكلة من وكيل النقابة والموضوع ليه شقين، المهني، الفبركة انه تحول إلى هيئة تأديبية في النقابة العامة يحضرها مستشار من النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة.

وأضافت نقيبة الأطباء البيطريين، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم إعادة فتح العيادة مرة أخرى بعد إغلاقها، الذي تم عن طريق مديرية الطب البيطري، بالبحر الاحمر، مشيرة إلى أن اتخذت إجراءات غير صحيحة في قرار الغلق، لافتة إلى أن المديرية لم تخطر الطبيب ولم تعاين العيادة وتفحص التراخيص، والتي ثبت أن الطبيب مرخص العيادة ومن حقه فتح عيادة بيطرية.

وتابعت: " تمت إعادة فتح عيادة طبيب الدجاجة، بمدينة سفاجا ، ومنح الطبيب مهلة لمدة شهر لحين إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بالعيادة"، مضيفة: " توجهت لجنة حضرت فيها أنا والدكتور وحيد رفعت، وكيل النقابة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا ، في وجود الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، وتمت إعادة فتح العيادة البيطرية الخاصة بالطبيب".

وأوضحت النقيبة، أن عادة فتح العيادة لا علاقة له بالشق التأديبي الذي سيقع على الطبيب فهو محال للجنة تاديب في النقابة العامة، ولم يتم إخطاره حتى الآن بموعد استدعاء الطبيب للتحقيق، معه، لافتة إلى أن العقوبات تتدرج بين التنبيه إلى توجيه اللوم ثم الانذار أو سنة إيقاف وأقصى عقوبة هي الشطب من جداول النقابة".

وأكدت رشا أن الخطأ الذي ارتكبه الطبيب هو الادعاء كذبا أنه أجرى عملية جراحية لفرخة بعد سقوطها على رجليها وتعرضت للكسر، وتم إجراء العملية بتكلفة 7 آلاف جنيه، وتبين عدم صحة الواقعة وأنها حدثت في دولة البرازيل وليست سفاجا، وهو ما أساء لمهنة الطب البيطري".

تعود بداية القصة، إلى منشور تم تداوله من خلال أحد عيادات الطب البيطري، منذ أيام، جاء مضمونه: "علاج طبيعي لدجاجة بعد عملية عظام (شرائح ومسامير) نتيجة السقوط من أعلى المنزل"، لتنتشر القصة بسرعة البرق، ويخرج الدكتور محمد أحمد، يتحدث من داخل إحدى العيادات البيطرية في مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، عن الفرخة "ليسكي"، زاعما أنه استقبلها وهي في حالة إعياء شديدة، وغير قادرة على الحركة.

وادعى الطبيب المدعو محمد أحمد أنه أجرى عملية جراحية للفرخة تكلفتها المادية 7 آلاف جنيه، قبل أن يتم اكتشاف خدعته وانتشار تلك الصور في البرازيل.

وبالبحث توصلت "الوطن"، إلى حساب طبيب بيطري برازيلي الجنسية، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، نشر صور الفرخة "ليسكي" منذ 4 أيام، قبل انتشار القصة بمصر، وتحدث عن إجراءه عملية جراحية لها، وهو ما كشف خدعة الطبيب المصري الذي قام بإغلاق هاتفه فور مواجهته بحقيقة الصور المتداولة.