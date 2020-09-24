بعد إحلاله وتجديده.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد "الشيخ مناع" بقرية سلام

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، مسجد الشيخ مناع بقرية سلام التابعة بمركز أسيوط، والذي تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد والتوسع في إنشاء مساجد جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، حسني درويش نائب رئيس المركز، الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من أئمة الأوقاف والتنفيذيين بمركز أسيوط وأهالي القرية.

وافتتح المحافظ المسجد وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية ثم أدى صلاة العشاء وسط جموع المصلين من أبناء القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.

واستمع محافظ أسيوط والمصلين إلى كلمة الافتتاح والتي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، وتحدث فيها عن أهمية وثواب بناء المساجد والمشاركة في بنائها وتجديدها مؤكدًا أن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى داعيًا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على إحلال وتجديد المساجد ويثيبهم خير الجزاء لافتًا إلى جهود الدولة ووزارة الأوقاف في إحلال وتجديد المساجد والتوسع في إنشاء مساجد جديدة.

وأشار سعد، إلى أن محافظة أسيوط يوجد بها 5687 مسجدًا حكوميًا على مستوى المحافظة، فضلًا عن وجود 1399مئذنة، وتم بناء أكثر من 316 مسجدًا خلال 6 سنوات وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف، وافتتاح ما يقرب من 28 مسجدًا بأسيوط بناء جديد وإحلال وتجديد بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتية خلال الشهر الجاري.

وعقب الانتهاء من خطبة وكيل الأوقاف، التقى المحافظ بعدد من الأهالي للاستماع إلى طلباتهم، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المسجد.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في حل مشاكل قرى مركز أسيوط فى قطاع الصرف الصحي والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة وضم جميع قرى المركز لمنظومة الصرف الصحي مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إحلال وتجديد المساجد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم.

وثمّن مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة داعيا الله أن يمثل هذا المسجد منارة اسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

ولفت إلى أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معاً يداً واحدة مؤكدا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية والاحترازية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.