محافظ أسيوط يفتتح مسجد "النور المحمدي" بقرية "نزالي جانوب"

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسجد النور المحمدي، بقرية "نزالي جانوب" بمركز القوصية، اليوم، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، في حضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف.

وأدى محافظ أسيوط صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء القرية، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.

واستمع محافظ أسيوط إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، وتحدث فيها عن تقدير المصلحة وتنظيم المباح حيث إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد والبلاد والسمو بالنفس البشرية فهي نور وهدى من الله عز وجل وطريق مستقيم.

وأضاف في خطبته أن الشريعة أقامت نظامًا متوازيًا يراعي بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية بما يحقق صالح الوطن، فيتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) وإذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة لتجلب الخير والنفع لجميع الناس وتدفع عنهم الشر والمفاسد وتحقق حماية الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة، قدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجد، كما قدم الشكر لكل من ساهم في إحلال وتجديد المسجد داعيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم، وثمّن مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة داعيا الله ان يمثل هذا المسجد منارة اسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة .

ولفت إلى أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معاً يداً واحدة مؤكدا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف إن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على إحلال وتجديد هذا المسجد ويثيبهم خير الجزاء، لافتًا إلى أن أسيوط تضم 2155 مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجدًا خلال 6 سنوات وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، وجرى افتتاح ما يقرب من 28 مسجدًا، بناء جديد وإحلال وتجديد بمعرفة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية.