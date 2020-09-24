الأعلى للجامعات يحدد مصير المنح الدراسية بعد قليل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بعد قليل، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام المجلس، وحضور رؤساء الجامعات الخاصة، في أول اجتماع حضور للمجلس بعد أزمة كورونا المستجد، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والبت في أمر المنح الدراسية لغير القادرين بالجامعات الخاصة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إنّه من المقرر النظر أمر المنح الدراسية للطلاب، بعدد من الكليات عدا المتفوقين، الذين يُشترط لقبولهم بالمنح عدد من الإجراءات يجب استيفاؤها، مؤكدا أنّ الجامعات بدأت بالفعل في مكافأة أوائل الثانوية العامة 2020، بإعطائهم منحا شاملة التكاليف.

التعليم العالي: 5% نسبة المنح الدراسية المقررة من أعداد الكليات حال موافقة المجلس

واختتمت جامعة حلوان، أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020، أول أمس، والتي بدأت الخميس 17 سبتمبر، وأعلنت جامعة حلوان استقبال 1279 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق للعام الجامعي 2020/2021 بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وتوافد 515 طالبًا على المعمل المركزي، بينما سجل 127 طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد 574 طالبًا على معمل هندسة المطرية، وسجل 25 طالبًا بمعمل كلية الفنون الجميلة و28 طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.

يذكر أنّ إدارة الجامعة خصصت 5 معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق، وجرى مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، التزام الطلاب وأولياء أمورهم بمراحل التنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أنّه جرى توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب بسهولة ويسر خلال مراحل التنسيق.