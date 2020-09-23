الـ5% من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة في انتظار قرار مجلسها غدا

ينتظر المئات من خريجي الثانوية العامة 2020، من ذوي الظروف الاجتماعية المتوسطة والصعبة من المتفوقين، غدا، فرصة حديدة للالتحاق بالكليات فى الجامعات الخاصة، من خلال إقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نسبة 5%، منحا بالكليات المختلفة بالجامعات الخاصة من عدمه، وذلك مقابل 5% زيادة في أعداد المقبولين بالكليات، بإستثناء كليات الصيدلة والطب الأسنان، وتتمثل هذه الفرص في المنح الدراسية المجانية أو المنح الجزئية.

ويأمل العديد من الطلاب، تحقيق أحلامهم في الإلتحاق بكليات القمة، وذلك بعد أن تبددت أحلامهم في الإلتحاق بالكليات الحكومية فى ظل إرتفاع الحدود الدنياً للكليات.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس سينظر غدا، أمر المنح الدراسية للطلاب بالجامعات الخاصة، بعدد من الكليات، عدا المتفوقين، الذي يشترط لقبولهم بالمنح عدد من الإجراءات يجب استيفائها، مؤكدا أن الجامعات بدأت بالفعل في مكافأة أوائل الثانوية العامة 2020، بإعطائهم منحا شاملة التكاليف.

مصدر بـ"الأعلى للجامعات الخاصة": 5% نسبة المنح الدراسية

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أقر العام الماصى منح الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 5%، زيادة في أعداد المقبولين بكل كلية، مقابل إعطاء المتفوقين وذوي الظروف الاجتماعية، منحاً شاملة التكاليف على أن يكون الطالب مستوفياً للشروط المعلنة، والتي تمثلت في إجتياز الطالب الحد الأدنى للقبول بالكلية، والبحث الإجتماعي الموضح فيه حالة الطالب الإقتصادية والاغجتماعية، على أن تكون الأولوية للطلاب اليتامى وأبناء المحافظات الحدودية والنائية وأبناء الشهداء.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إن الجامعة تعطي كل عام منحا دراسية شاملة التكاليف، لأكثر من 50 طالب من المتفوقين من أوائل الثانوية العامة بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى المنح الدراسية لطلاب المحافظات الحدودية وغيرها.