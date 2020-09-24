"بسبب زيت مغلي".. إصابة طفل بحروق خطيرة في البحيرة

أصيب طفل يبلغ من العمر "11 شهرًا"، بحروق متفرقة بالوجه والكتف، صباح اليوم، إثر انقلاب زيت مغلي عليه، أثناء وجوده بمنزل أسرته بقرية البهي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل الطفل للمستشفى المركزي الذي أوصى بنقله إلى مركز حروق بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

كانت مستشفى إيتاي البارود المركزي، قد استقبلت صباح اليوم، "عبدالله.ع.ك" 11 شهرا، مقيم بقرية البهي بإيتاي البارود، مصابًا بحروق بالوجه والكتف الأيسر واشتباه قرحة بالعين اليمنى بنسبة 15%.

وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم تنسيق نقله لمركز حروق المستشفى الجامعي بالإسكندرية.

وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل أصيب بالحروق بعدما تسلل إلى مطبخ منزله أثناء إعداد والدته الطعام، وانقلب عليه وعاء به زيت مغلي مُعد للطهي، وأحدث إصابات بالغة به، وتعامل المستشفى مع الحالة في حدود الإمكانيات المتاحة.