إصابة طفل صدمه قطار بكفر الزيات

أُصيب طفل باشتباه نزيف في المخ، بعد أن صدمه قطار بقرية "الدلجمون" بمركز كفر الزيات في الغربية وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بإصابة الطفل إسلام أحمد الدبشة، بالصف السادس الابتدائي، بعد أن صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بقرية الدلجمون، وتم نقل الطفل إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتبين من التحريات عبور الطفل بدراجته "السكة الحديد" من مكان غير مخصص للعبور، ما نتج عنه إصابته باشتباه نزيف في المخ وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.