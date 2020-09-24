عاجل.. شكري: الإطار السياسي لحل القضية الفلسطينية مسدود ومتعثر

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر على اتصال دائم بالسلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار تعزيز جهودها لتحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وتابع "شكري"، بأن الإطار السياسي مسدود، وهناك تعثر بجهود التسوية، وانقطاع للتواصل بين السلطة والجانب الإسرائيلي والشركاء المعنيين بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وهو ما نعمل على تجاوزه.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي بعمان لبحث عملية السلام والقضية الفلسطينية، أنه لابد من وجود تواصل وحوار وطرح متصل بالتوجه القائم لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، للتوصل لتسوية شاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية، على أن يستند ذلك للمرجعيات المعتمدة على المستويين الدولي والعربي.

وشدد على أنه ليس هناك أي إقصاء لأي أطروحات لأي توجهات من شأنها أن تعزز من فرص السلام، وتقوي من احتمالات التوصل لانفراجة تؤتي بحل الدولتين، وتحقق السلام الشامل بالمنطقة.